Подмосковное УФАС признало ТСЖ «Мир» нарушителем закона о рекламе

Московское областное УФАС России признало ТСЖ «Мир» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о распространении рекламы на оборотной стороне единого платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения части 10.3 статьи 5 закона о рекламе. По результатам управление возбудило дело в отношении ТСЖ «Мир».

Управление выдало ТСЖ «Мир» предписание об устранении допущенного нарушения. Нарушитель будет привлечен к ответственности.

В Московской области функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Московской области, а также исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми нарушениями являются нарушения при размещении извещений о закупках, а также при направлении сведений по контрактам в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.