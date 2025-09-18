Подмосковная ОЭЗ вошла в число лидеров ESG-рейтинга ОЭЗ России

На международном форуме ОЭЗ-2025 подвели итоги III рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон. Подмосковная ОЭЗ «Дубна» была в очередной раз признана эффективной и заняла второе место в рейтинге, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Повестка ESG стала ключевым элементом оценки эффективности управляющих компаний особых экономических зон. Принципы устойчивого развития помогают укреплять их позиции в экономике и формировать долгосрочную конкурентоспособность. А рейтинг выявляет лучшие практики и позволяет масштабировать этот опыт», — заявил заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.

Методология ESG-рейтинга основана на стандарте раскрытия нефинансовой отчетности и учитывает три блока показателей: экологическую политику, социальную ответственность и корпоративное управление.

«Наша управляющая компания создает пространство, где бизнесу удобно расти и развиваться. Благодаря комплексному подходу здесь уже сформировалось активное сообщество резидентов, которым предоставлены все условия для быстрого запуска проектов — от готовых производственных площадок до развитой инфраструктуры и поддержки инвестиционных инициатив. При этом мы уделяем внимание не только деловым вопросам: для сотрудников создается комфортная среда и реализуются социальные программы, основанные на принципах устойчивого развития», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

По его словам, особая экономическая зона «Дубна» стала магнитом для высокотехнологичного бизнеса и крупных работодателей на севере региона. Сегодня на территории ОЭЗ реализуют инновационные проекты 161 инвестор, чьи проекты приносят миллиардные обороты. Только за первое полугодие 2025 года выручка резидентов достигла 39,2 млрд рублей. За тот же период инвесторы вложили свыше 7,7 млрд рублей и создали более 650 новых рабочих мест, почти достигнув годового плана.

Антон Афанасьев также отметил, что за период с января по июнь 2025 года резиденты ОЭЗ «Дубна» перечислили в бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды свыше 7,5 млрд рублей в виде налогов, пошлин и других обязательных платежей. Эти поступления играют ключевую роль в формировании доходов государства, обеспечивая финансирование социальных проектов, развитие инфраструктуры и экономический рост.

В исследовании участвовали 24 зоны из 22 регионов страны. По итогам рейтинга 2025 года 1 место заняла ОЭЗ «Технополис Москва», второе разделили ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Санкт-Петербург», третье — ОЭЗ «Кулибин» (Нижегородская область). Рейтинг подготовила ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», – пояснил губернатор.