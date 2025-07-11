Подмосковная компания зарегистрировала препарат для лечения заболеваний крови

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новое лекарственное средство для терапии заболеваний крови. Это уже восьмой препарат подмосковного фармпроизводителя с показаниями в гематологии. Новое средство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на препарат с действующим веществом элтромбопаг оламин. Элтромбопаг пополнит портфель компании для лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Препарат будет выпускаться на собственных производственных мощностях «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 25 мг и 50 мг в упаковках по 28 таблеток.

Элтромбопаг используется для терапии у взрослых, подростков и детей в возрасте 3-х лет и старше с показаниями в гематологии при иммунной тромбоцитопении и тяжелой апластической анемии.

«В 2024 году объем рынка России госзакупок элтромбопага составил 42 тысячи упаковок. Производственные мощности «ПСК Фарма» позволяют полностью удовлетворить спрос на препарат. Мы готовы внести свой вклад, предоставляя доступные и качественные лекарственные средства для лечения редких заболеваний у детей и взрослых», — подчеркнула генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.