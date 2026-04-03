Подмосковная компания запустит франшизу индустриальных парков в РФ

Компания INDUSTRIAL CITY (холдинг «Строительный альянс») работает над созданием франшизы для развития индустриальных парков в формате «Лайт индастриал». Модель предусматривает передачу партнерам комплексных стандартов создания промышленных территорий, включая методологию проектирования, принципы формирования инженерной и сервисной инфраструктуры, а также регламенты операционного управления.

«Запуск франшизы — логичный этап для нас как для лидера рынка в премиальном сегменте. Мы накопили уникальную экспертизу в создании технологичной среды, где бизнес может уверенно расти, и готовы передать партнерам эту готовую систему, позволяющую реализовывать инвестиционно-привлекательные проекты с высокой финансовой устойчивостью», — прокомментировал партнер ХСА|INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин.

В Московской области под управлением компании находятся три площадки формата «Лайт индастриал» — одна в городском округе Солнечногорск и две в Подольске. Еще несколько проектов в Подмосковье находятся на стадии реализации. В структуру парков входят офисы, кафе, магазины, зарядные станции для электромобилей и спортивные площадки. Для отдельных объектов предусмотрена архитектурная адаптация помещений под требования резидентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.