Подмосковная компания запускает в продажу персональный компьютер

Компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») запускает в продажу персональный компьютер KVADRA TAU mini в форм-факторе Ultra Small. Производство нового ПК организовано на заводе YADRO FAB DUBNA — резидента особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«YADRO FAB DUBNA является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2021 года. За время работы в ОЭЗ в развитие производства компании инвестировано свыше 14,4 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест приближается к 700. Завод выпускает и поставляет продукцию на основе собственных разработок — печатные платы, серверное и телеком оборудование, планшеты и ноутбуки. А сейчас компания запускает в продажу персональный компьютер, произведенный на мощностях в Дубне, который подойдет для решения широкого круга офисных задач в сегментах B2B и B2G», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Перед выходом на рынок устройство прошло успешное демонстрационное тестирование в ИТ-инфраструктуре ключевых корпоративных и государственных заказчиков.

KVADRA TAU mini сочетает мощные аппаратные характеристики и надежность в ультракомпактном форм-факторе. Устройство обеспечивает стабильную производительность при выполнении ресурсоемких задач и подходит для широкого спектра сценариев: от работы с конфиденциальными данными в финансовом секторе и государственных учреждениях до интеграции с системами управления на промышленных предприятиях, анализа данных в ритейле и оптимизации процессов в логистике.

TAU mini — это высокопроизводительный компьютер, основанный на чипсете В760 и поддерживающий процессоры Intel 12-14 поколений (Core i3/i5/i7, Celeron, Pentium с сокетом LGA1700) и до 64 ГБ оперативной памяти DDR4. Устройство оснащено высокоскоростным Ethernet 2,5 Гб/с, поддерживает до двух накопителей M.2 NVMe SSD и один 2,5» SATA SSD (опционально). Компактные габариты (209 × 57 × 189 мм) и вес всего 1,55 кг делают TAU mini одним из самых производительных ПК в соотношении мощность-объем корпуса в своем классе.

Система предлагает широкий набор интерфейсов для подключения периферии: 9 USB-портов (включая USB-C), все основные видеовыходы (HDMI, Display Port, VGA), аудиоразъемы и опциональные COM-порт и антенны Wi-Fi. Возможность крепления на VESA mount 100×100 обеспечивает легкую интеграцию в любое рабочее пространство.

Компьютер TAU mini обеспечивает максимальную безопасность данных благодаря kvadraBIOS с возможностью быстрого восстановления из резервной копии, наличию датчика вскрытия корпуса, поддержке навесного замка и Kensington Lock. Устройство поддерживает российские ОС Astra Linux, ОС «Альт», РЕД ОС, а также ПАК Соболь и АМДЗ Аккорд (подтверждено сертификатами).

«TAU mi ni — это наш ответ на потребность рынка в компактных, но мощных рабочих станциях, которые сочетают высокую производительность с максимальным уровнем безопасности данных. Мы создали устройство, которое не только отвечает всем требованиям российских заказчиков по локализации, но и превосходит их ожидания по дизайну и функциональности», — отмечает генеральный директор KVADRA Дмитрий Черкасов.

Мини-ПК TAU mini внесен в единый реестр российской электронной продукции Минпромторга и имеет подтвержденное производство на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями регулятора. Продукт доступен для заказа с возможностью кастомизации конфигурации под требования заказчика. Ознакомиться с полными техническими характеристиками можно на сайте: https://квадра.рф/

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.