Подмосковная компания запускает отечественный сервис протоколирования онлайн-встреч

Компания «Вебби», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», разработала электронный сервис «Брификс» для протоколирования онлайн-встреч с использованием искусственного интеллекта. Программное обеспечение проходит процедуру включения в реестр отечественного ПО, который ведет Минцифры РФ. Программное решение позволит пользователям оперативно получить не просто протокол встречи, а документ с основными тезисами и итогами мероприятия. Сейчас продукт проходит последние тесты и будет доступен пользователям уже в этом году, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В ОЭЗ «Дубна» компания «Вебби» работает с 2021 года. Объем инвестиций в развитие предприятия на сегодняшний день уже превысил 340 млн рублей. Штат сотрудников за это время вырос с 8 до 60 человек», — рассказала о предприятии заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Вебби» специализируется на разработке сложных высоконагруженных информационных систем, активно используя в своих решениях искусственный интеллект. Новый программный продукт не является исключением. К тому же он будет соответствовать всем требованиям российского законодательства, что обеспечит безопасность его использования.

«Наш «Брификс» подключается к онлайн-встрече во всех популярных сервисах в виде еще одного собеседника. Он записывает встречу, идентифицирует участков мероприятия, транскрибирует все сказанное — кто, когда и что сказал. После чего на основе разработанных нами алгоритмов подводит итоги с основными тезисами и выводами. Документы автоматически отправляются на почту всем участникам. Через 15-20 минут подробные протоколы будут готовы», — рассказал о новом программном продукте рассказал управляющий партнер Сергей Профоров.

Новый сервис подмосковной компании ориентирован на широкий круг пользователей — от записи встреч топ-менеджеров крупных компаний и небольших производственных летучек до студентов, записывающих онлайн-лекции.

«Компания «Вебби» является одним из участников IT-кластера ОЭЗ «Дубна» куда входит 40 предприятий. Условия работы в ОЭЗ позволяют таким высокотехнологичным проектам быстро расти и развиваться. В результате сегодня продукты компаний нашего IT-кластера активно используются госструктурами, крупным бизнесом и простыми пользователями, при этом список таких высокотехнологичных решений постоянно увеличивается», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.