Подмосковная компания выпускает роботы, оборудование для сортировки и конвейеры

В этом году более 50 AMR-роботов выпущено на производстве компании «КОМИТАС» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Роботизация и автоматизация — самые актуальные тренды развития современных предприятий. В Подмосковье мы делаем акцент на развитии компаний, которые создают для промышленности роботов и автоматизированное оборудование. Текущие производственные мощности одного из таких производителей в Подмосковье — компании «КОМИТАС», позволяют ежегодно выпускать до 50 км конвейеров, 3 единицы высокоскоростной сортировочной линии Cross-Belt и до 200 автономных мобильных роботов (AMR)», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что в рамках выпуска оборудования для складской и производственной логистики, компания ежегодно может производить до 10 тыс. тонн металлоконструкций.

Производство компании «КОМИТАС» размещено на двух площадках. Основное производство полного цикла расположено в Солнечногорске. Еще одно предприятие компании расположено на территории комплекса «Индастриал сити» в индустриальном парке «Есипово». Сейчас компания рассматривает возможность дальнейшего расширения за счет запуска новой производственной площадки.

«КОМИТАС» — российский производитель и системный интегратор в области складской и производственной логистики с собственным программным обеспечением для всех уровней управления процессами автоматизации и роботизации склада. В портфеле компании роботы-сортировщики, высокоскоростные сортировочные комплексы и различные конвейерные системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.