Подмосковная компания включена в реестр Минпромторга России

сегодня в 15:19

Новинки ведущего российского производителя лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) из подмосковного Фрязино внесены в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга РФ. Речь идет о системах ручной лазерной сварки, а также системах лазерной очистки. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Передовые лазерные системы VPG LaserONE применяются в металлургической, машиностроительной и энергетической отраслях, обеспечивая высокое качество работы с широкой номенклатурой металлов и их толщин.

Все оборудование компании отличается уникальной технологической платформой, не имеющей аналогов в мире. Оно обладает высокой энергоэффективностью, компактностью и удобством применения, а также способностью работать с металлами с высоким коэффициентом отражения — медью, алюминием, латунью и сплавами. В конструкции используется передовая система внутренней самодиагностики и обеспечивается долговременная стабильность мощности.

VPG LaserONE стал первым отечественным производителем лазерных систем, чьи продукты первыми официально внесены в Реестр Минпромторга и представляют полностью локализованное высокотехнологичное производство, способное обеспечить страну инновационным оборудованием.

Компания продолжает активную работу по сертификации и до конца 2025 года планирует включить в список продукции российского происхождения большую часть ассортимента выпускаемого оборудования.

VPG LaserONE — крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ, занимает лидирующие позиции в мировой лазерной индустрии. Компания ведет деятельность в следующих направлениях: телекоммуникационное оборудование; медицинские лазеры и хирургические волокна; индустриальные лазеры и лазерные системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.