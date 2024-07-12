Подмосковная компания разработала систему для контроля расхода электричества

Компания «Матрица» из Балашихи разработала новое оборудование для измерения расхода электроэнергии. Чтобы посмотреть данные, пользователю достаточно ввести номер счетчика в специальном приложении. Там будут отражаться данные о расходе электричества по тарифам, качестве энергии и другая информация. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Клиенты, использовавшие предыдущую версию оборудования «Матрица», для получения данных со счетчиков уличного исполнения должны были использовать специальный дисплей, передающий данные через цифровую электронную систему. Это не всегда было удобным, так как в сети могли возникать помехи.

Для решения подобных вопросов компания разработала новое оборудование. Теперь модернизированные счетчики электроэнергии могут передавать данные о потреблении как на пользовательский дисплей, так и напрямую на телефон владельца счетчика по Bluetooth. Новые приборы могут работать с приборами учета и более ранних версий.

Компания «Матрица» является производителем автоматизированных систем учета энергоресурсов на розничном рынке электроэнергии.

Мощность предприятия компании позволяет выпускать до 1,2 млн единиц оборудования в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.