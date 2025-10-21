Подмосковная компания расширит мощности за счет переноса производственной площадки

Производитель косметики, компания ESTILAB, в рамках расширения мощностей переводит производство из Химок в Дубну. Переезд обусловлен необходимостью совершенствования и расширения мощностей в преддверии развития бренд-портфеля компании. ESTILAB, российская косметическая компания полного цикла, создатель брендов ICON SKIN и DE_CODE. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Производитель косметики, компания ESTILАВ инвестировала порядка 200 млн рублей в расширение своего производства. За счет переноса мощностей на новую площадку в Дубну компания увеличит объемы выпуска продукции с 3 до 5 миллионов единиц. На полную мощность производство начнет работать уже в ноябре», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Выбор Дубны для размещения новой производственной площадки не случаен. В 2024 году компания стала резидентом ОЭЗ «Дубна», где к 2027 году будет построена собственная фабрика площадью 7 000 м². В проектирование будущего завода уже вложено 60 млн рублей. На данный момент там ведутся подготовительные работы к строительству. По оценкам компании, собственный завод позволит нарастить производственные мощности в четыре раза, а также выпускать новые категории продукции, включая биоактивные компоненты для косметологии и фармацевтики, а также инновационную упаковку в рамках программы импортозамещения.

«Это значимый шаг в развитии ESTILAB как сильной высокотехнологичной компании. Мы инвестируем в создание независимой экосистемы для наших брендов. Полный цикл — от собственной R&D-лаборатории до выпуска уникальных компонентов — даст нам максимальную гибкость и всеобъемлющий контроль над качеством. Это позволит нам создавать для наших потребителей косметику будущего, опережающую ожидания», — подчеркнула сооснователь косметического холдинга ESTILAB Ирина Амосова.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.