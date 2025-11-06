Подмосковная компания окон увеличила производство на 40%

Подмосковная компания MELKE (группа компаний «Пластика окон») в третьем квартале 2025 года увеличила объемы производства более чем на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. Ежемесячные объемы производства предприятия в этот период составили 1,4 тыс. тонн оконного профиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

«В августе–сентябре мы поставили производственный рекорд — выпустили 2,8 тыс. тонн оконного профиля. Учитывая, что в целом рынок оконных систем в России падает в этом году на 25-30%, наш производственный рост свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности продукции MELKE. Покупатель делает выбор в пользу наших окон, и это ключевой показателя качества продукта. По итогам этого года мы ожидаем рост объемов производства на 12%», — рассказал основатель компании MELKE Владимир Петюшин.

Производство MELKE в городе Фрязино было открыто в 2019 году. Сегодня предприятие состоит из 13 производственных цехов, где организован полный производственный цикл по выпуску оконных систем. В группе компаний работают более 1,8 тыс. сотрудников.

Сейчас компания является одним из лидеров отечественного рынка окон, а также поставляет продукцию на экспорт. Бренд MELKE на профильных выставках неоднократно признавался одним из лучших в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.