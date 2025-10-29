Подмосковная IT-компания выводит свои продукты на рынки Ближнего Востока

Инновационная платформа для управления гибридными и удаленными рабочими местами с использованием искусственного интеллекта резидента ОЭЗ «Дубна» компании Getmobit вызвала интерес на выставке Gitex Global 2025 в Дубае. Компания Getmobit стала одним из участников группового стенда Подмосковья, который был организован на международной выставке фондом поддержки ВЭД Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Разработкой Getmobit активно интересовались компаний из Саудовской Аравии, ОАЭ и Турции. Сейчас представители подмосковной компании активно прорабатывают дальнейшее сотрудничество с потенциальными партнерами из этих стран.

«Ближневосточные компании ищут альтернативы крупным вендорам, чтобы снизить риски зависимости от меняющейся политической конъюнктуры и, что более важно, получить инновационные продукты без избыточного функционала, присущего продуктам крупных игроков. Наши решения сочетают практичность и безопасность, соответствуют их требованиям и позволяют оставаться гибкими. В ходе выставки мы достигли договоренностей о проведении демонстраций наших продуктов для компаний из Турции и Эмиратов», — рассказал директор департамента управления продуктовым портфелем Getmobit Василий Шубин.

Продуктовая линейка Getmobit, представленная на выставке, позволяет оптимизировать возврат инвестиций в ИТ-инфраструктуру благодаря снижению общих расходов. На выставке были представлены собственные продукты компании, разработанные в R&D центре в ОЭЗ «Дубна»: комплекс программных продуктов для удаленного управления рабочими местами на основе интеллектуальной системы управления и специализированного клиентского ПО, а также универсальную док-станцию — GM Box — устройство, объединяющее функции тонкого клиента и IP-телефона.

«Gitex 2025 зафиксировал смену эпох: от экспериментов с ИИ к его системной интеграции во все критические секторы. Индустрия переходит от вопроса «что ИИ может сделать для меня» к вопросу «что я могу сделать с ИИ». ОАЭ и Саудовская Аравия сегодня позиционируют себя как архитектор глобальной ИИ-политики и инфраструктуры. Цель нашего участия в Gitex — не просто представить продукт, а понять, как работает бизнес в этом регионе, изучить ценности и подходы к управлению», — отметила генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова.

Ближневосточный бизнес, по мнению представителей Getmobit, заинтересован в решениях, которые снижают операционные затраты, минимизируют простои и повышают надежность работы.

«Глобальные изменения на мировых рынках, в том числе в сфере IT, создают возможности для новых независимых игроков. Поэтому продукты российских IT-компаний вызывают интерес, прежде всего, на площадках стран Глобального Юга. Со своей стороны, мы создаем необходимые условия для развития IT-сектора. У нас в ОЭЗ «Дубна» уже работают 40 IT-компаний, которые активно развиваются и продвигают свои продукты, в том числе и на экспортных рынках», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.