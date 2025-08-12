Подмосковная ГК «Каллисто» выпустила 100 единиц маркировочного оборудования

Оборудование для маркировки, разработанное и произведенное Группой компаний «Каллисто» в подмосковном Жуковском, стало одним из самых скоростных. Так, скорость маркировки ПЭТ-крышки на оборудовании ГК «Каллисто» достигает 65 тыс. колпачков в час. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала 2025 года ГК „Каллисто“ уже выпустила 100 единиц маркировочного оборудования различной конфигурации, до конца года планируется произвести еще столько же. Планы на 2026 год — уже 400 единиц промышленного оборудования для маркировки по индивидуальным заказам. Компания активно инвестирует в развитие инженерных и производственных мощностей. Сегодня на предприятии работают порядка 150 специалистов, большинство из них — это инженерный состав, который постоянно увеличивается», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Оборудование ГК «Каллисто» обеспечивает беспрецедентную скорость маркировки, позволяя маркировать упаковку методом предсериализации. Этот метод заключается в проставлении маркировки заранее, что позволяет маркировочному процессу не влиять на производительность основных линий по выпуску продукции.

Помимо скоростных характеристик маркировочное оборудование подмосковной компании отличается рекордно низкими показателями брака при производственном процессе. Так, на одном из крупнейших производств питьевой воды, расположенном в Московской области, тестовая партия промаркированных оборудованием ГК «Каллисто» крышек в объеме 500 тыс. штук показала лишь 0,05% брака.

Разработкой и производством передового маркировочного оборудования ГК «Каллисто» занимается в собственном инжиниринговом центре в Жуковском. Решения подмосковного производителя маркировочного оборудования уже используются крупнейшими производителями масел, напитков и других товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.