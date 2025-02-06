Подмосковье получило наивысший кредитный рейтинг

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне AAA (RU), прогноз «стабильный», рейтинг облигаций — на уровне AAA (RU). Это наивысший уровень по национальной шкале для Российской Федерации. Стабильный прогноз говорит о высокой вероятности его сохранения на горизонте 12–18 месяцев, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Итоговые показатели рейтинга сформированы на основании оценки по ряду ключевых факторов. В частности, эксперты отметили высокий уровень развития и диверсификации экономики Подмосковья. Она характеризуется позитивной динамикой основных макроэкономических показателей: объема валового регионального продукта; индекса промышленного производства; оборота торговли и уровня средней заработной платы.

Как говорится в заключении агентства, положительное воздействие на сохранение рейтинга оказала высокая операционная эффективность бюджета, в том числе ускоренный рост собственных доходов по сравнению с расходами. Эксперты агентства полагают, что соотношение баланса текущих операций и текущих доходов сохранится в долгосрочном периоде. Аналитики отметили значительную долю капитальных расходов за счет собственных средств.

Эксперты оценили и низкую долговую нагрузку при сохранении достаточного уровня ликвидности бюджета. Соотношения долга и текущих доходов области, а также долга и валового регионального продукта стабильно остаются на приемлемо низких уровнях, а расходы на облуживание долга — необременительными.

Одновременно с суверенным кредитным рейтингом Московской области АКРА подтвердил кредитные рейтинги на уровне ААА (RU) выпускам облигаций региона 34014, 35015 и 35016, подтвердив высокую степень надежности вложений в эти ценные бумаги.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.