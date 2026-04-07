Подмосковье заняло третье место в РФ по числу малых техкомпаний

Московская область заняла третье место в России по количеству малых технологических компаний, включенных в реестр Минэкономразвития РФ. В список вошли 270 предприятий региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В реестр Минэкономразвития РФ включено 270 малых технологических компаний из Подмосковья. Большинство из них — 38% — это компании, занимающиеся исследованиями и разработками. 35% подмосковных МТК заняты в обрабатывающем производстве, еще 27% приходится на IT-компании», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что число подмосковных компаний в реестре продолжает расти. С 1 июля 2024 года в список вошли более 170 малых предприятий.

Статус МТК дает компаниям право на грантовую поддержку, преимущества при участии в конкурсах на получение субсидий и других мер государственной поддержки. Консультационную помощь по оформлению статуса можно получить в Мининвесте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.