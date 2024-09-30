Подмосковье заняло 1 место в стране по производству мясных консервов

Московская область занимает лидирующее место в России по объему производства мясных консервов. За 7 месяцев в регионе произвели 81,5 тысяч тонн данного вида продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье изготавливают порядка 39% мясной консервированной продукции, представленной в центральном федеральном округе, и свыше 16% от общероссийского объема.

Крупнейшими региональными производителями являются: «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», ООО «КППП «РУСКОН» в Раменском городском округе, ООО «МПЗ ЛУНЕВО» в Химках, ООО «Наро-Фоминский консервный завод», ООО «МПК «Селятино» и «ПК Мамир» в Балашихе.

При выборе мясных консервов стоит обратить внимание на состав и соблюдение требований ГОСТ. Этикетка должна быть ровно наклеена, содержать полную информацию о продукте и производителе, на банке не должно быть деформаций, трещин, проколов или вздутий крышки. Также необходимо обратить внимание на срок годности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.