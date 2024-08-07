Подмосковье занимает лидирующую позицию в РФ по объемам производства хлеба

Хлеб является одним из главных продуктов на каждом столе. Его используют в приготовлении закусок — от классического бутерброда до брускетт и сэндвичей. За первое полугодие объем производства хлеба на региональных фабриках вырос на более чем 8% и составил 83,9 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года на хлебокомбинатах было произведено 77,5 тыс. тонн продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Таким образом, в этой отрасли Подмосковье лидирует в ЦФО — на долю региона приходится 23,4% от общего объема хлеба, а также занимает 1 место в стране — 5% продукции на российском рынке изготовлены в регионе.

Крупнейшими предприятиями по производству хлеба в Подмосковье являются: ООО «Калининградхлеб» с заводом в городском округе Королев, АО «Ореховохлеб», АО «Коломнахлебпром», ЗАО «Щелковохлеб», ООО «ХЛЕБ САБУРОВО» ОП «Серпуховхлеб им. В. П. Фокина».

Региональные производители выпускают большой ассортимент хлебобулочных изделий: от классических батонов из пшеничной муки и буханок из смеси пшеничной и ржаной муки, до мультизлаковых изделий, продукции из цельнозерновой муки, с семенами и другими добавками, бездрожжевые изделия, а также мягкие «утренние» булочки на завтрак.

Пекут хлеб из муки и воды с добавлением соли, сахара, масла, дрожжей и других ингредиентов. Хлеб — источник углеводов и энергии, в составе также есть витамины группы B, магний, селен, железо. В день для поддержания сбалансированного питания человек может употреблять от 1 до 3 ломтиков хлеба.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.