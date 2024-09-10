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Подмосковье увеличило экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию с января

Подмосковье экспортирует продукцию агропромышленного комплекса в более 90 стран мира, одна из них — Саудовская Аравия. За первые два квартала 2024 года из Московской области экспорт сельскохозяйственной продукции в Саудовскую Аравию составил 8,5 тыс. тонн. Относительно аналогичного периода прошлого года поставки увеличились на 91%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

На долю Саудовской Аравии приходится 3,9% экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области. Основные товарные позиции за прошедший период: мясная продукция (4,6 тыс. тонн), мясные консервы (2,8 тыс. тонн), овощи (0,8 тыс. тонн).

Импорт продукции сельхозтоваропроизводителей Саудовской Аравии в Подмосковье составил 2,5 тыс. тонн. Основная товарная позиция — мороженые креветки. Товарооборот за полгода увеличился на 16,8% и составил 10,9 тыс. тонн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.