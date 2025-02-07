Подмосковье усиливает поддержку внедренческих практик

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и национальная ассоциация трансфера технологий (НАТТ) подписали соглашение о взаимодействии по вопросам развития внедренческих практик. Подписание соглашения состоялось в рамках приуроченного ко Дню науки мероприятия, которое прошло в подмосковном наукограде Жуковский, на площадке технопарка ЦАГИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Соглашение направлено на усиление кооперации науки и бизнеса, в том числе, с помощью инструментов НАТТ: цифровой платформы трансфера технологий www.digital-natt.ru и «Deeptech.Фабрики» — проекта по ускоренной сборке наукоемких стартапов-поставщиков технологий для российской промышленности. Эти инструменты позволяют повысить эффективность техтрансфера за счет взаимодействия ученых и предпринимателей, заинтересованных в деятельности по коммерциализации научных результатов путем отклика на технологические запросы крупных компаний.

«Поддержка внедренческих практик — важный элемент реализации научного потенциала. Поэтому в Подмосковье уделяется повешенное внимание коммерциализации научных разработок. Например, с 2020 года в регионе выдается премия Губернатора в размере 1 млн рублей за коммерциализацию научных результатов. Ежегодно премию получают специалисты или группы разработчиков из 10 подмосковных организаций, чьи решения уже внедрены в производственную деятельность. Всего получателями премии уже стали более 230 ученых. Наше соглашение с Национальной ассоциацией трансфера технологий также направлено на поддержку коммерциализации — оно позволит повысить эффективность внедрения научных разработок в производство, что обеспечит укрепление технологического суверенитета России», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На площадке технопарка ЦАГИ также была организована выставка демонстраторов технологий и разработок наукоемких инновационных предприятий отрасли беспилотных авиационных систем (БАС). Свои проекты и разработки в сфере БАС на выставке представили почти 20 подмосковных предприятий.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.