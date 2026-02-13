сегодня в 16:35

Подмосковье стало лидером России по производству безалкогольных напитков в 2025 г

Московская область по итогам 2025 года заняла первое место в России по объему производства безалкогольных напитков, выпустив 2,8 млн литров продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, регион обеспечил 27% общероссийского объема производства безалкогольных напитков и 58,8% — в Центральном федеральном округе.

Лидирующие позиции Подмосковья связаны с эффективной работой крупных предприятий, таких как ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС», ГК «Черноголовка» и ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм». Эти компании последовательно увеличивают выпуск продукции, поддерживают высокое качество и внедряют современные стандарты производства.

Модернизация производственных мощностей и внедрение инновационных технологий способствуют укреплению конкурентных преимуществ предприятий региона и поддерживают лидерство Подмосковья на российском рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.