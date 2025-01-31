Подмосковье стало лидером по полученной субъектами МСП лизинговой поддержки

По итогам 2024 года Московская область стала первой среди российских регионов по объему лизинговой поддержки, полученной субъектами малого и среднего предпринимательства от АО «МСП Лизинг», которая является дочерней структурой корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В 2024 году подмосковные предприниматели получили 586,6 млн рублей льготного лизингового финансирования от „МСП Лизинг“. Это 12,8% от общего объема такой поддержки, предоставленной российским субъектам МСП в прошлом году. Всего лизинговым инструментом развития в прошлом году воспользовались 48 подмосковных компаний», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В 2024 году АО «МСП Лизинг», предоставила 4,6 млрд рублей льготного лизингового финансирования предприятиям малого бизнеса в России по итогам 2024 года, превысив аналогичные показатели прошлого года на 92%. С ростом объема предоставленного лизингового финансирования количество компаний, которые воспользовались инструментом развития, увеличилось в 2024 году на 80% до 391. По данным Корпорации МСП, более половины объема льготной лизинговой поддержки (51%) было предоставлено в минувшем году предприятиям в сфере машиностроения и металлообработки. При этом на химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%, легпром — 7%, полиграфию — 5%.

«Льготный лизинг остается одним из эффективных и востребованных финансовых инструментов развития малого бизнеса. При помощи этого инструмента бизнес решает задачи развития производственных мощностей, увеличения выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения. В 2024 году региональный охват льготным лизингом расширился, договоры на привлечение лизингового финансирования заключили предприятия из 65 субъектов РФ, годом ранее — из 52. В этом году мы продолжим развивать льготный лизинг, в феврале начнем заявочную кампанию», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В топ-5 субъектов РФ по объему полученной предпринимателями поддержки, помимо Московской области, также вошли Санкт-Петербург (6,3%), Калужская область (5,2%), Свердловская и Тверская области (по 4%).

Льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам. Так, в 2024 году в рамках программы бизнес получал льготное лизинговое финансирование по ставкам от 6% и 8% годовых (для российского и зарубежного оборудования соответственно). Корпорация МСП предоставляет малому бизнесу льготное лизинговое финансирование по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.