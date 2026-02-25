Подмосковье произвело 7,7 тыс тонн замороженных овощей в 2025 году

Производство замороженных овощей и грибов в Московской области по итогам 2025 года составило 7,7 тыс. тонн. Регион обеспечил более 15,9% объема такой продукции в ЦФО и 6,6% — в России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С началом религиозного поста в регионе традиционно растет спрос на овощи и растительные продукты. Замороженные овощи и грибы остаются востребованными благодаря удобству хранения и сохранению витаминов и питательных веществ.

В 2025 году объем производства замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в Подмосковье достиг 7,7 тыс. тонн. Доля региона в общем объеме выпуска по Центральному федеральному округу превысила 15,9%, а в общероссийском производстве составила 6,6%.

Ключевыми производителями выступают ООО ОП «Морозко», ООО «ПК «ЮЖ» и ООО «Русская овощная компания». Предприятия внедряют современные технологии заморозки и контролируют качество сырья и готовой продукции, что позволяет сохранять вкус и витаминный состав овощей.

Развитие овощеводства и переработки остается приоритетом аграрной политики региона. Поддержка сельхозпроизводителей и модернизация производств направлены на укрепление продовольственной безопасности Московской области и страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.