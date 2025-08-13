Подмосковье примет участие в III Международном форуме особых экономических зон

III Международный форум особых экономических зон (ОЭЗ-2025) пройдет 18 сентября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, правительство Нижегородской области и Корпорация развития Нижегородской области.

Форум приурочен к 20-летию развития института особых экономических зон в России и традиционно станет ключевой международной площадкой для обсуждения перспектив отрасли. Форум соберет представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества.

В рамках форума планируются переговоры российских и зарубежных инвесторов, презентация успешных кейсов российских ОЭЗ и обсуждение новых механизмов партнерства в международном формате. Отдельное внимание уделят вопросам устойчивого развития и расширения глобальных цепочек добавленной стоимости. С 2025 года повышение инвестиционной активности — одна из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин, за два десятилетия особые экономические зоны доказали свою состоятельность как инструмент модернизации экономики.

«Особые экономические зоны стали точками роста для десятков регионов России. Сегодня они демонстрируют высокую отдачу, способствуя притоку инвестиций, созданию рабочих мест и росту несырьевого экспорта. Форум в Нижнем Новгороде — это возможность подвести итоги 20-летней работы с участниками ОЭЗ, экспертами, представителями профильных органов власти. Уверен, что результатом этой работы станут новые векторы развития, которые позволят расширить участие России в глобальной инвестиционной повестке», — отметил Сорокин.

Для Московской области, как региона с самым большим количеством территорий с особым экономическим статусом, трек развития ОЭЗ имеет приоритетное значение.

«В Подмосковье создано 6 особых экономических зон, резидентами которых уже являются около 215 компаний. Фактический объем инвестиций на территории наших ОЭЗ – почти 250 млрд рублей. На этих площадках создано порядка 16 тыс. рабочих мест. Для Московской области ОЭЗ – один из важнейших элементов региональной экономики. Мы готовы делиться опытом развития таких территорий и нам интересны практики других регионов в сфере ОЭЗ, поэтому форум станет отличной площадкой для взаимодействия в этой области», - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин напомнил о растущей международной роли форума, который пройдет в Нижнем Новгороде.

«Международный форум ОЭЗ зарекомендовал себя как уникальная платформа для обмена практиками и установления прочных деловых связей. Сегодня особые экономические зоны — это не только точки локального развития, но и катализаторы международной кооперации и устойчивого роста. Мы видим большой интерес к объединению усилий в рамках Международной ассоциации ОЭЗ стран БРИКС — это логичный шаг для укрепления наших позиций на мировом рынке», — подчеркнул Лабудин.

Регистрация на III Международный форум особых экономических зон — 2025 доступна по ссылке: https://ifsez.ru/reg. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 16 сентября включительно.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.