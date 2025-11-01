Подмосковье представило муниципальные практики на международном форуме БРИКС

Делегация Московской области приняла участие в международном муниципальном форуме БРИКС, который прошел в Санкт-Петербурге. Форум собрал представителей регионов России и стран-партнеров для обсуждения перспектив сотрудничества, инвестиционного развития и улучшения качества жизни в муниципалитетах.

Московскую область на форуме представили глава наукограда Дубна Максим Тихомиров, глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, а также исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

В рамках дискуссионной сессии «Жить и работать вне мегаполисов: стратегии удержания населения в городах», организованной дирекцией ММФ БРИКС, выступил Сергей Юров, глава городского округа Балашиха. Участники обсудили пути повышения привлекательности малых и средних городов, создание комфортной среды для жизни и самореализации, а также инструменты поддержки местного бизнеса и инвесторов.

«Балашиха — наглядный пример того, как город, находясь рядом со столицей, сохраняет собственную идентичность, активно развивается, создает новые точки роста и возможности для жителей. Развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, благоустройство и участие жителей в управлении городом — все это наша стратегия, направленная на повышение качества жизни и устойчивое развитие территории», — отметил Сергей Юров.

Особое внимание на форуме уделили вопросам инвестиционного сотрудничества между Московской областью и Китаем. Сегодня в регионе реализуется 40 инвестиционных проектов с иностранным капиталом на сумму 136,6 млрд рублей, которые создадут более 16 тысяч рабочих мест.

За последние 10 лет китайские инвестиции в Подмосковье превысили 27 млрд рублей, и ожидается, что к 2026 году объем подмосковного экспорта в Китай увеличится с 180 до 550 тонн.

Символом успешного взаимодействия стал бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске — крупнейший китайский кластер в России с инвестициями свыше 18 млрд рублей и более 12 тысячами рабочих мест. Сегодня на Московскую область приходится около 10% товарооборота между Россией и Китаем — это 24 млрд долларов в 2024 году.

«Важно, чтобы муниципалитеты России активно участвовали в развитии страны через взаимовыгодные проекты с нашими китайскими партнерами. Это создаст новые рабочие места, укрепит экономику и поможет реализовать амбициозные планы», — подчеркнул Николай Ханин.

Муниципалитеты Подмосковья продолжают расширять связи с китайскими регионами. Глава Ленинского округа Станислав Каторов заключил соглашения о сотрудничестве с городом Чэнду в сфере промышленности, торговли и сельского хозяйства, а глава Ступино Сергей Мужальских — с Новым районом Западного побережья Циндао в провинции Шаньдун. Активное сотрудничество продолжает и Владимир Волков, глава Люберец, где ранее был подписан меморандум о дружественных обменах и сотрудничестве между городским округом Люберцы и городом Хэншуй провинции Хэбэй КНР.

Международный Муниципальный Форум БРИКС является коммуникационно-деловой платформой для обмена передовым опытом, технологиями и эффективными решениями в целях обеспечения жизнедеятельности населения городов и регионов, укрепления связей между представителями региональных и муниципальных органов управления стран БРИКС+ и других дружественных государств, а также развития бизнес-коммуникаций с предпринимателями России и зарубежных стран.

Площадка Форума объединяет партнеров из более 70 стран и 2 000 городов и регионов по всему миру. В 2024 году в форуме приняли участие около 6 000 делегатов из 101 страны.

Мероприятие проходит при поддержке МИД России, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, ВАРМСУ, Правительства Москвы и Правительства Санкт-Петербурга, Московской городской Думы, Московской торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.