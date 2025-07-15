Подмосковье получило наивысший кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области и ее облигаций на уровне AAA (RU), прогноз рейтинга — «стабильный». Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Из комментария АКРА следует, что наивысший кредитный рейтинг Подмосковья обусловлен устойчивым развитием региональной экономики; значительной долей собственных доходов бюджета; высоким соотношением баланса текущих операций и текущих доходов и низкой долговой нагрузкой.

В пресс-релизе агентства сказано, что ключевыми факторами оценки кредитного рейтинга Подмосковья стали высокая операционная эффективность бюджета и гибкость структуры расходов. Бюджет области характеризуется высокой долей собственных доходов. Капитальные расходы регион в значительной мере финансирует за счет собственных средств. Высшая категория качественной оценки бюджетного профиля обосновывается точностью планирования, соответствием требованиям законодательства и невысоким объемом налоговых расходов.

На подтверждение наивысшего кредитного рейтинга Подмосковья также повлияла умеренно низкая долговая нагрузка при достаточном уровне ликвидности бюджета. Соотношение долга и валового регионального продукта Подмосковья ежегодно не превышает 5%. С 2021 года в структуре долга происходит вытеснение доли коммерческих заимствований бюджетными кредитами, что связано с программами реструктуризации долга, а также с выдачей различных видов бюджетных кредитов на инвестиционные цели. По состоянию на начало этого года бюджетные кредиты составляют 82% долга, облигации — 18%.

Качественная оценка долгового профиля соответствует максимальному уровню, чему способствуют диверсификация структуры долга; отсутствие просроченных обязательств; постоянно положительный баланс текущих операций; нейтральная оценка предприятий госсектора; невысокий уровень долга муниципальных образований; стабильная долговая политика, направленная на привлечение долгосрочных ресурсов, а также ряд других позитивных факторов.

Высокий уровень диверсификации экономики региона также оказал влияние на рейтинговую оценку. Московская область характеризуется высоким уровнем развития экономики, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Безработица находится на стабильно низком уровне, а налоговые поступления в бюджет диверсифицированы по отраслям.

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.