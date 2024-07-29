Подмосковье 3 и 4 октября примет II международный форум ОЭЗ

3 и 4 октября в подмосковном городе Дубна пройдет второй международный форум особых экономических зон. Организаторы мероприятия — Минэкономразвития России, ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, правительство Московской области, а также ОЭЗ ТВТ «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Особые экономические зоны продолжают оставаться одним из ключевых инструментов развития территорий, привлечения инвестиций в приоритетные отрасли, создания точек экономического роста, формирования целых отраслевых кластеров. Международный форум ОЭЗ, который проводится уже второй год подряд, становится важной платформой для обсуждения перспектив развития и взаимодействия отечественных и зарубежных ОЭЗ управленческими командами таких инвестиционных площадок, компаниями-производителями и инвесторами. В этом году мы пригласили в подмосковную Дубну коллег из стран БРИКС, Республики Беларусь, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ для продолжения начатой годом ранее работы по обмену опытом, налаживанию взаимовыгодного партнерства и выстраиванию новых кооперационных связей. Уверен, что работа на площадке Форума будет продуктивной и позволит нам с коллегами из дружественных стран реализовать больше совместных проектов по перспективным направлениям сотрудничества», — отметил зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

В рамках форума пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестиционных проектов. Также будут организованы диалоги между представителями бизнеса и государственных структур для обсуждения перспектив развития отечественных особых экономических зон.

«В Подмосковье создана самая развитая индустриальная инфраструктура. В регионе расположено пять особых экономических зон, четыре из которых вошли в число лучших ОЭЗ по оценке эффективности от Минэкономразвития России. Сегодня резидентами ОЭЗ Московской области являются более 200 компаний, это, в том числе, и иностранные инвесторы. Уверены, что международный форум ОЭЗ станет не только площадкой для обмена опытом, но и еще одним шагом к эффективному сотрудничеству с коллегами из дружественных стран», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отдельное внимание будет уделено обсуждению внедрения принципов устойчивого развития в деятельности инфраструктурных площадок. Демонстрация возможностей российского бизнеса, промышленной инфраструктуры и преференциальных режимов также составит важную часть программы мероприятия.

Форум станет международной площадкой, которая объединит представителей стран БРИКС для обмена опытом и создания перспективных партнерств.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.