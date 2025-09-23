Поддержку бизнеса обсудили на пищевом предприятии в Солнечногорске

Начальник управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации Солнечногорска Анна Мурадова посетила предприятие пищевой промышленности «Новавкус». Она ознакомилась с процессом изготовления молочной продукции, а также обсудила с руководством компании меры поддержки предпринимателей и планы по расширению бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее «Новавкус» получил субсидию от правительства Московской области и приобрел производственную линию.

При осмотре производства представители администрации муниципалитета отметили использование компанией натурального сырья без консервантов и искусственных добавок. «Новавкус» производит порядка 20 видов молочной продукции животного и растительного происхождения, которые поставляют в федеральные и региональные торговые сети. На предприятии трудятся порядка 40 человек.

«Благодаря государственной поддержке компания сумела увеличить производственные мощности, освоить инновационные технологии и вывести на рынок эксклюзивные товары. Это подтверждает значимость мер господдержки для устойчивого развития бизнеса и достижения высоких результатов», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Узнать о мерах поддержки предпринимателей, получить помощь при сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в МКУ «Департамент инвестиционного развития» по адресу: г. о. Солнечногорск, ул. Тельнова, дом № 3/2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.