Почти на 5% выросло число сотрудников на промпредприятиях Подмосковья

О занятости населения в промышленном секторе региона рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«По итогам сентября 2024 года общая численность сотрудников на промпредприятиях Подмосковья составляет более 505 тыс. человек. По сравнению с годом ранее рост составил 4,8%, что подтверждает активное развитие промышленности региона», — отметила Екатерина Зиновьева.

Зампред также добавила, что наибольший рост числа специалистов был зафиксирован в сферах производства машин и оборудования, здесь количество сотрудников увеличилось на 17%. На втором месте сектор обработки древесины и производство изделий из дерева — рост на 15%. На третьем — производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где рост составил 9%.

Екатерина Зиновьева напомнила, что в регионе запущена программа «Кадры для импортозамещения», в рамках которой между образовательными учреждениями региона и подмосковными компаниями заключено уже около 120 соглашений на подготовку необходимых предприятиям специалистов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.