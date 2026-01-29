Почти каждый второй нижегородец откажется от новой работы при росте зарплаты

По данным, предоставленным облачной CRM-системой для рекрутинга Talantix, почти половина (40%) соискателей в Нижегородской области скорее откажется от новой работы при улучшении текущих условий, особенно если это касается увеличения заработной платы, сообщает pravda-nn.ru .

Контроффер представляет собой встречное предложение от текущего работодателя сотруднику, планирующему увольнение, с целью его удержания. Наиболее распространенные инструменты — повышение оплаты труда или продвижение по карьерной лестнице.

Около 40% нижегородцев заявили, что приняли бы решение остаться на прежнем месте работы, если бы им предложили более высокую зарплату, даже после начала поиска нового места. Помимо финансового аспекта, для респондентов важны и другие факторы: возможность карьерного роста интересна 19%, а участие в увлекательном проекте — 15%. Перевод в другой отдел (12%) или изменение графика работы (12%) также могут повлиять на решение остаться. Однако 24% опрошенных категорически не стали бы принимать контроффер ни при каких обстоятельствах, предпочитая увольнение.

С ситуацией, когда работодатель предлагал остаться при смене работы, сталкивались около 49% опрошенных: 20% согласились принять предложение, а 29% все равно решили уволиться. Наибольшая готовность принять контроффер наблюдается в сферах информационных технологий и рабочего персонала (по 61%). Также высокие показатели отмечены в закупках (59%), маркетинге, рекламе и PR (58%), а еще в производстве и сервисном обслуживании (57%).

Участие в интересном проекте особенно значимо для специалистов в области искусства, развлечений и массмедиа (34%), а также для ИТ-специалистов (33%). Повышение в должности чаще всего мотивирует представителей высшего и среднего менеджмента (33%) и работников ИТ-сферы (29%). Удобный график работы наиболее привлекателен для представителей креативных индустрий (26%), а также для медиков и фармацевтов (25%).

