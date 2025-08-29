Почти 340 компаний МСП в Подмосковье занимаются производством школьных товаров

Московская область входит в топ-3 российских регионов по количеству компаний малого и среднего предпринимательства, которые занимаются производством школьных товаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Всего в Подмосковье выпуском продукции для школы занимаются 338 предприятий сектора МСП. Наша область является одним из лидеров по этому показателю в стране. За последние три года количество предпринимателей в этой сфере выросло почти на 8%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего в России около 4,6 тыс. представителей малого и среднего бизнеса занимаются производством школьных товаров. За три года их численность увеличилась примерно на 200 предприятий. По данным Корпорации МСП, наибольший рост зафиксирован среди производителей оборудования для образовательного процесса, в том числе — цифровых лабораторий и интерактивных экспонатов.

«Малый и средний бизнес, производящий товары для школьников, достаточно стабилен как по общей численности таких предпринимателей в стране, так и по продолжительности работы на рынке. Средний возраст в этой сфере составляет 10 лет, тогда как в целом по сектору МСП — 7,5 лет. Это, прежде всего, связано с устойчивым спросом на выпускаемую продукцию. При этом в последние годы мы видим трансформацию внутри сегмента производителей школьных товаров: на 59% выросло число предприятий, выпускающих различные приборы и аппаратуру для обучения — от глобусов и наборов для опытов до цифровых лабораторий. Этот тренд обусловлен строительством и реконструкцией школ, совершенствованием подходов к учебному процессу, обновлением оборудования в классах, а также цифровизацией образовательной сферы», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди лидеров по приросту МСП-производителей школьных товаров также предприятия, выпускающие чемоданы и сумки (+18%), включая портфели, рюкзаки и др. Список ведущих направлений замыкают производители детского, в том числе школьного, питания (+12%).

В настоящее время в России больше всего МСП-производителей школьных товаров выпускают чемоданы и сумки — свыше 1,7 тыс. предприятий, канцтовары из пластика — около 1,3 тыс., а также занимаются изданием бумажных книг и учебников — более 800.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.