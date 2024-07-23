Почти 14 тыс рабочих мест получит Подмосковье благодаря инвестпроектам

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в Московской области реализуются свыше 160 инвестиционных проектов, которым земельные участки были предоставлены по упрощенной процедуре — без проведения торгов, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В общей сложности на сегодняшний день в Подмосковье реализуется 162 инвестиционных проекта на земле, предоставленной бизнесу без торгов. Их запуск даст региону не только 13,7 тыс. новых рабочих мест, но и позволит привлечь инвестиции в размере 248 млрд рублей. Каждый инвестпроект сопровождается персональным менеджером Мининвеста в рамках регионального инвестиционного стандарта, реализуемого в Московской области», — подчеркнула зампред Зиновьева.

Так, например, весной в Мытищах на льготной земле запустили производственно-складской корпус. Здесь, в действующем производственно-складском комплексе «Технопарк «Пирогово», компания ООО «ИТП Логистик» реализует крупный проект по расширению технопарка. Площадь земельного участка, предоставленного без проведения торгов под эти цели, составляет 2,3 га. Весь инвестпроект, завершение которого ожидают ближе к концу 2030 года, предусматривает создание в общей сложности 5 новых производственно-складских комплексов для размещения в них производственных компаний МСП. Оставшиеся четыре комплекса еще в «работе» один на стадии строительства, а еще три проектируются.

Подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области, здесь же можно подать заявку на получение площадки. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.