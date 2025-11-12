Почти 100 млрд рублей направят на инфраструктуру ЖКХ в Подмосковье в 2026 году

Наряду с приоритетом социальных обязательств в проекте бюджета заложена значительная инвестиционная составляющая — в первую очередь на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков в ходе публичных слушаний по проекту регионального бюджета на 2026–2028 годы, сообщает пресс-служба Минэкономики и финансов Подмосковья.

В 2026 году на модернизацию объектов теплоснабжения будет выделено 43 млрд рублей. В рамках этих средств планируется провести работы по строительству и реконструкции 213 котельных (146 из них — вводные), 81 ЦТП (67 из них — вводные), а также отремонтировать 180 км сетей теплоснабжения.

В следующем бюджетном цикле будут продолжены мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии объектов водоснабжения и водоотведения. В 2026 году запланированы работы на 475 объектах с общим объемом финансирования — 50 млрд рублей, из них 189 объектов предусмотрены к вводу в эксплуатацию.

В целом бюджет государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2026 год составит 95 млрд рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.