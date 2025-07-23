Почти 10 фармкомпаний выбрали ОЭЗ «Дубна» для локализации производства

В ОЭЗ «Дубна» локализовано 9 предприятий фармацевтической промышленности. Эти предприятия входят в сектор биомедицинских технологий особой экономической зоны, который на сегодняшний день насчитывает 45 резидентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Разработкой и производством фармацевтической продукции в ОЭЗ «Дубна» занимаются 9 компаний. Объем фактических инвестиций в этот сектор на территории ОЭЗ превышает 11 млрд рублей. На этих предприятиях создано более 1 тысячи рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди фармацевтических компаний, работающих в ОЭЗ «Дубна», например, компания ПСК «Фарма», которая самостоятельно разрабатывает и выпускает широкую номенклатуру лекарственных препаратов. Ряд лекарственных средств, производимых на предприятии, не имеет аналогов в России, а некоторые препараты компании входят в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).

Фармсектор в ОЭЗ «Дубна» находится в стадии развития. Так, в следующем году здесь начнет работу новый завод компании «Алсигма», где будет запущено производство противоопухолевых препаратов.

«Заявленный объем инвестиций в фармацевтический сектор на территории ОЭЗ «Дубна» превышает 12 млрд рублей. Более 90% этих средств уже инвестировано, многие фармкомпании уже ведут производственную деятельность. По итогам прошлого года объем выручки предприятиями сектора составил 15 млрд рублей. Учитывая поступательное развитие отрасли у нас на площадке, в 2025 году этот показатель может значительно увеличиться», — считает генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.

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