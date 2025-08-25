ПНТ впервые принял груз с моря для последующей железнодорожной отправки

Теперь ПНТ может принимать импортные наливные грузы и доставлять их в регионы РФ

АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) впервые выполнил операцию по приему продуктов переработки пальмового и пальмоядрового масел из морского танкера в железнодорожные цистерны. Информация об этом событии была опубликована в официальном Telegram-канале предприятия, сообщает «Царьград» .

«Первая реверсная операция — прием груза с моря для последующей железнодорожной отправки — обозначает новую эпоху в истории терминала. До сих пор все операции сосредоточивались исключительно на экспорте: загрузке наливных грузов с железной дороги, автотранспорта и речных судов в морские танкеры», — отмечается в публикации.

Теперь терминал может принимать прибывающие из-за рубежа наливные грузы и организовывать их транспортировку в различные регионы РФ и страны СНГ.

До недавнего времени основным направлением деятельности ПНТ являлся экспорт нефтепродуктов. Однако, начиная с 2022 года, компания реализует стратегию диверсификации своей грузовой базы.

«Петербургский нефтяной терминал» — стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализирующаяся на перевалке нефтяных грузов. Предприятие функционирует с 1995 года и владеет резервуарным парком, включающим 37 емкостей, предназначенных для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Мощности терминала позволяют ежегодно обрабатывать до 10 миллионов тонн грузов.