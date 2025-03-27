46% пользователей предпочитают криптоплатежи из-за их скорости, в то время как 37% отмечают угрозы безопасности как основное препятствие. При этом в разных регионах мира криптовалюта пользуется спросом по различным причинам, сообщили РИАМО в компании Bitget.

Bitget Wallet, некастодиальный Web3-кошелек, представил свой последний Onchain-отчет, в котором говорится о том, что 46% опрошенных пользователей предпочитают криптоплатежи из-за их скорости, в то время как 37% отмечают угрозы безопасности как основное препятствие. Глобальное исследование демонстрирует, как различные регионы и поколения воспринимают криптовалюту как метод оплаты, подчеркивая ее потенциал и препятствия, которые необходимо преодолеть для массового принятия.

Тенденции регионального принятия показывают, что Африка (52%) и Юго-Восточная Азия (51%) лидируют в спросе на более быстрые платежи, что объясняется ограниченным доступом к банковским услугам и высокими расходами на переводы. Латинская Америка (41%) сталкивается с существенными проблемами по поводу комиссий за транзакции, так как криптовалюта широко используется для трансграничных переводов. В то время как Северная Америка и Океания (36%) ориентируются на бесшовные глобальные транзакции, проблемы конфиденциальности способствуют принятию криптовалют в Ближнем Востоке (38%) и Западной Европе (35%). Во всех регионах ограниченное принятие со стороны торговцев (31%) продолжает оставаться основным барьером, препятствующим использованию криптовалют в повседневных платежах.

Что касается различия в поколениях, то для поколения X (49%) приоритет имеет скорость, в то время как для миллениалов (42%) и поколения Z (39%) важны транзакции без границ. Проблемы с безопасностью наиболее актуальны для поколения X (42%), в то время как поколение Z (36%) более чувствительно к комиссиям за транзакции. Несмотря на то что более молодые пользователи с большей готовностью интегрируют криптовалюту в свою повседневную финансовую деятельность, проблемы с удобством использования и отсутствие финансовой инфраструктуры остаются основными препятствиями для широкого принятия.

«Криптоплатежи развиваются, но для массового принятия необходимо улучшить безопасность, эффективность расходов и удобство использования. С PayFi мы переопределяем, как люди взаимодействуют с цифровыми активами, обеспечивая, чтобы каждая транзакция не только позволяла делать платежи, но и способствовала финансовому росту. Интегрируя криптовалюту в повседневную жизнь, мы стремимся сделать цифровое финансовое взаимодействие доступным для миллиардов людей по всему миру», — отметил операционный директор Bitget Wallet Альвин Кан.