Пятиступенчатая шкала НДФЛ замедлила рост средних зарплат

Введение в стране пятиступенчатой шкалы НДФЛ повлияло на динамику роста средних зарплат. Она снизилась уже в III квартале этого года, а по итогам текущего года эффект будет выше, пишут «Ведомости» .

По расчетам Центра финансовой аналитики Сбербанка, средние зарплаты, которые сотрудники получают «на руки» (после уплаты НДФЛ), за III квартал были 89 200 рублей. Это на 13% превышает показатели такого же периода 2024 года. При этом средние зарплаты до вычета налога увеличились за указанный период больше — на 13,7% до 103 500 рублей.

Так, влияние роста НДФЛ на заработки жителей РФ оценивается в 0,7 п. п. А введение двухступенчатой шкалы НДФЛ в 2021 году (с доходов более 5 млн рублей взимался по ставке 15%) убавило темпы роста средней зарплаты только на 0,2 п. п.

В третьем квартале средняя эффективная ставка НДФЛ была 13,8%, а за аналогичный период 2024 года — 13,3%.

В стране пятиступенчатая шкала НДФЛ введена с этого года. При доходах россиян от 2,4 млн до 5 млн рублей налог будет 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20% и свыше 50 млн рублей — 22%. Минфин отметил, что введенные изменения затронут только 3% трудоспособного населения. Более высокий НДФЛ в стране заплатят около 2,5 млн человек.

С конца 2023 года по 2024 год на фоне перегрева на рынке труда средние зарплаты повышались высокими темпами. По оценкам специалистов, с III квартала 2022 года по III квартал 2025 года средняя зарплата стала больше на 55%. В реальном выражении (за вычетом повышения цен) средние зарплаты выросли свыше чем на 25%. Но в текущем году данный показатель перестал расти так же быстро, как это было ранее. Рост замедляется в том числе в реальном выражении — с 9,5% за предыдущие два полных года до 4,9% в III квартале этого года.

Как отметил старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, замедление роста зарплат в стране происходит почти во всех отраслях, даже там, где были наиболее высокие темпы увеличения (обработка, строительство и недвижимость, финансы).

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в России в первом квартале предстоящего года зарплаты могут увеличиться на 4,5%.

