Пятиступенчатая шкала НДФЛ замедлила рост средних зарплат
Введение в стране пятиступенчатой шкалы НДФЛ повлияло на динамику роста средних зарплат. Она снизилась уже в III квартале этого года, а по итогам текущего года эффект будет выше, пишут «Ведомости».
По расчетам Центра финансовой аналитики Сбербанка, средние зарплаты, которые сотрудники получают «на руки» (после уплаты НДФЛ), за III квартал были 89 200 рублей. Это на 13% превышает показатели такого же периода 2024 года. При этом средние зарплаты до вычета налога увеличились за указанный период больше — на 13,7% до 103 500 рублей.
Так, влияние роста НДФЛ на заработки жителей РФ оценивается в 0,7 п. п. А введение двухступенчатой шкалы НДФЛ в 2021 году (с доходов более 5 млн рублей взимался по ставке 15%) убавило темпы роста средней зарплаты только на 0,2 п. п.
В третьем квартале средняя эффективная ставка НДФЛ была 13,8%, а за аналогичный период 2024 года — 13,3%.
В стране пятиступенчатая шкала НДФЛ введена с этого года. При доходах россиян от 2,4 млн до 5 млн рублей налог будет 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20% и свыше 50 млн рублей — 22%. Минфин отметил, что введенные изменения затронут только 3% трудоспособного населения. Более высокий НДФЛ в стране заплатят около 2,5 млн человек.
С конца 2023 года по 2024 год на фоне перегрева на рынке труда средние зарплаты повышались высокими темпами. По оценкам специалистов, с III квартала 2022 года по III квартал 2025 года средняя зарплата стала больше на 55%. В реальном выражении (за вычетом повышения цен) средние зарплаты выросли свыше чем на 25%. Но в текущем году данный показатель перестал расти так же быстро, как это было ранее. Рост замедляется в том числе в реальном выражении — с 9,5% за предыдущие два полных года до 4,9% в III квартале этого года.
Как отметил старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, замедление роста зарплат в стране происходит почти во всех отраслях, даже там, где были наиболее высокие темпы увеличения (обработка, строительство и недвижимость, финансы).
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в России в первом квартале предстоящего года зарплаты могут увеличиться на 4,5%.
