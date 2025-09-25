Стало известно, пропадут ли из магазинов РФ пиво и сидр из недружественных стран

Повышение ввозных таможенных пошлин на пиво и сидр из недружественных государств является вынужденной мерой защиты отечественного производителя. Она приведет к подорожанию слабоалкогольной продукции из этих стран и снижению их доли на российском рынке, сообщили РИАМО эксперты.

Правительство обсуждало изменение импортных ставок с российской пивоваренной отраслью. Поэтому можно сделать вывод о том, что отечественный производитель справится с выпуском товара для внутреннего потребления, считает доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финуниверситета при правительстве РФ, к. э. н. Ольга Дмитриева.

«Импортное пиво и сидр не исчезнут с полок магазина, но по цене будут дороже, чем сейчас. У потребителя будет выбор: отдать предпочтение в пользу отечественного производителя или продолжать покупать импортные пиво и сидр, но по более высокой цене», — заявила она.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, такая мера ожидаемо приведет к подорожанию слабоалкогольных импортных напитков из недружественных стран и снижению их доли на российском рынке. Вместе с тем часть поставок может перетечь в Белоруссию и Казахстан, откуда продукция может быть реимпортирована на российский рынок по более низкой ставке, отметил экономист.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 10.09.2025 № 1396 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. № 2240», пошлина на пиво солодовое из недружественных стран возрастает с 1 до 1,5 евро за л; пошлина на сидр, в том числе грушевый, — с 22,5% до 30% от таможенной стоимости.