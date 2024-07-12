Pharmedu: цены на лекарства нужно формировать индивидуально для каждого аукциона

Закупочные цены на лекарства нужно устанавливать индивидуально для каждого аукциона, а не ориентироваться лишь на цены, зафиксированные в госреестре, заявила РИАМО генеральный директор компании Pharmedu Татьяна Ходанович.

Ранее Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза предложила внести корректировки в расчет начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) на закупку жизненно важных лекарств (ЖНВЛП), чтобы было возможно учитывать увеличившиеся из-за дефицита цены. Сейчас заказчики ориентируются на минимальную цену в госреестре, что приводит к срывам аукционов.

По словам Ходанович, наблюдаемый сегодня дефицит лекарственных препаратов связан не только с логистическими сложностями и санкциями, но и с отсутствием экономической выгоды у фармацевтов. Если на аукционе установлена цена, за которую невыгодно даже поставлять товар на рынок, то дефицит лекарств будет только увеличиваться, подчеркнула эксперт.

«Поэтому все сложности с поставками ЖНВЛП, которые сейчас возникают, – это отсутствие экономический выгоды. Если товар востребованный, то часть поставщиков «продают лекарства с колес», то есть они еще не ввезены в страну, а уже проданы. В таком случае цены будут расти, так как спрос намного больше предложения», – объяснила руководитель Pharmedu.

По ее мнению, ориентироваться на утвержденные государством цены на лекарства при нынешнем нестабильном ценообразовании недостаточно – нужно вникать в товарные аукционные списки и каждую позицию рассматривать индивидуально.

«Это очень затратно по времени, и в целом сложно пройтись по каждому препарату, но больше вреда мы получаем от проваленных тендеров», – заключила Ходанович.