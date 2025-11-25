Петербургская биржа временно отстранила банковского трейдера от торгов топливом

Петербургская биржа применила к банковскому трейдеру максимальную меру воздействия — отстранение от торгов. Это первый подобный случай в практике регулирования, сообщает «Коммерсант» .

От торгов топливом на 10 сессий был отстранен «Совкомбанк товарный трейдинг». Его уличили в недобросовестной торговой практике. За отстранение проголосовали на заседании совета секции «Нефтепродукты» на прошлой неделе.

Как отметили на бирже, решение принято из-за массового выкупа нефтепродуктов на одном базисе, объем которого превысил лимит. В «Совкомбанк товарный трейдинг» объяснили произошедшее «реализацией операционного риска». Там считают, что этот инцидент не повлияет на деятельность компании.

Ранее биржа не применяла подобные санкции против структур банков. Кроме того, в мае, июле, июне и августе «Совкомбанк товарный трейдинг» был оштрафован по тому же критерию на 25–35 штрафных ставок, или на 500–700 тыс. руб., в зависимости от месяца.

