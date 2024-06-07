Песков: встреча глав зарубежных СМИ с Путиным не сигнал к урегулированию Экономика сегодня в 16:58 Фото - © Сайт президента России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встречу главы государства Владимира Путина с главами ведущих информагентств не нужно воспринимать как сигнал к урегулированию. Об этом сообщает ТАСС.