Песков: встреча глав зарубежных СМИ с Путиным не сигнал к урегулированию
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встречу главы государства Владимира Путина с главами ведущих информагентств не нужно воспринимать как сигнал к урегулированию. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча с международными СМИ прошла 5 июня в «Лахта Центре» в Петербурге.
«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Его девиз в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В мероприятии участвует множество представителей разных стран.