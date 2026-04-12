Песков: Россия была бы готова к поставкам газа в Европу, но есть нюанс

Россия рассматривает возможность возобновления экспорта газа в государства Запада, но лишь при условии наличия неизрасходованных объемов, ориентированных на другие направления. Об этом в разговоре с корреспондентом телеканала «Вести» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в настоящее время альтернативные рынки показывают высокий спрос и направляют значительное число запросов на поставки газа.

«Если будет оставаться газ от альтернативных рынков. Пока его много, пока он остается. Но альтернативные рынки — они очень прожорливые, очень много заявок на поставки», — сказал Песков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время речи в австралийском парламенте сказала, что ЕС пришлось отказаться от приобретения газа у РФ «за одну ночь». Она отметила, что шаг оказался «болезненным».

