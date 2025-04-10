сегодня в 14:57

Песков: ряд государств ЕС против использования российских активов для Украины

Ряд государств ЕС выступают против использования замороженных средств РФ для Киева. Они осознают, какие у этого шага будут юридические последствия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он добавил, что ряд государств не одобряют подобное действие. Они осознают, что у него будут юридические последствия.

Они точно наступят, подчеркнул Песков.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что ЕС собирается до конца месяца отправить Украине 2,1 млрд евро доходов от замороженных активов РФ.