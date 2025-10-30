Перевод на удаленку способствует росту зарплат на треть

Сотрудники на дистанционной работе в России получают зарплаты на 25–35% выше, чем их коллеги в офисах, сообщает газета «Известия» .

Согласно исследованию ВШЭ, наиболее заметна разница в доходах среди высококвалифицированных специалистов — в IT, маркетинге, PR и консалтинге. При этом «премия» за удаленку для мужчин оказывается примерно в полтора раза больше, чем для женщин.

По данным hh.ru, самые высокие зарплаты предлагают дата-сайентистам (медианный доход 251,4 тыс. рублей) и DevOps-инженерам (250,9 тыс. рублей).

Эксперты объясняют этот разрыв несколькими факторами: повышением продуктивности сотрудников, экономией компаний на офисных расходах и конкуренцией за лучших специалистов независимо от их геолокации. Согласно прогнозам, к 2026 году 50–60% российских компаний перейдут на удаленный или гибридный формат работы.

При этом, как отмечают в Минтруда, дистанционный характер работы сам по себе не является основанием для изменения зарплаты, но компании часто закладывают в оплату компенсацию за использование сотрудниками личного оборудования и повышенную эффективность.