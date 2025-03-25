Перегрев выдыхается: эксперт оценила уменьшение вакансий в России

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментируя сокращение набора сотрудников на работу в России, заявила, что на рынке труда «начала выдыхаться» перегрев, сообщает «ФедералПресс» .

«Все еще есть отрасли, особенно связанные с высокими технологиями и гособоронзаказом, где дефицит кадров сохраняется, но это значит, что есть и деньги для того, чтобы платить повышенные зарплаты», — уточнила эксперт.

По данным крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента hh.ru, в первые месяцы 2025 года число размещенных вакансий в России снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. В начале года в России насчитали всего 2,3 миллиона открытых вакансий.

На 13,3% снизилось количество вакансий для бухгалтеров, на 9,6% — специалистов по персоналу, на 9,1% — продавцов-кассиров, на 8,7% — поваров.