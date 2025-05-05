Пенсионерам старше 80 лет планируют вдвое увеличить страховую пенсию

В Госдуме рассматривают возможность удвоения пенсий для граждан старше 80 лет

Граждане, перешагнувшие 80-летний рубеж, смогут получать двойную выплату к страховой пенсии. Экономист Ольга Тарасова объяснила, почему такая мера назревала уже давно, сообщает АБН24 .

С возрастом расходы пожилых людей значительно возрастают — чаще требуются медицинские услуги, постоянный уход, лекарства. При этом увеличить свои доходы они уже не могут. Именно поэтому дополнительная финансовая поддержка особенно актуальна для этой категории граждан.

«Двойная выплата может существенно снизить нагрузку на семейный бюджет пожилых людей и улучшить качество их жизни», — подчеркнула Тарасова.

По ее словам, инициатива не только социально справедлива — она способна оказать положительное влияние и на экономику. Повышение пенсий приведет к росту потребления, а значит — поддержит малый и средний бизнес.

«Пенсионеры, как правило, тратят средства на необходимые товары и услуги — это создает устойчивый денежный поток внутри экономики», — резюмировала эксперт.