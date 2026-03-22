Пени за просрочку по налогам уменьшатся в России из-за снижения ключевой ставки
В России пени за просрочку по налогам и сборам уменьшатся на фоне снижения ключевой ставки. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, сообщает ТАСС.
По его словам, размер ключевой ставки имеет значение при расчете многих параметров.
«На заседании 20 марта Банк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Это влияет не только на банковские продукты. Размер ключевой ставки имеет значение при расчете: пеней по налогам, сборам, взносам; компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику; процентов за пользование чужими денежными средствами», — отметил Машаров.
По закону, пеня за каждый день просрочки по налогам для физлиц составляет 1/300 действующей ключевой ставки от суммы недоимки. При задержке зарплаты работодатель обязан выплатить компенсацию — не менее 1/150 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
