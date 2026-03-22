Пени за просрочку по налогам уменьшатся в России из-за снижения ключевой ставки

В России пени за просрочку по налогам и сборам уменьшатся на фоне снижения ключевой ставки. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, сообщает ТАСС .

По его словам, размер ключевой ставки имеет значение при расчете многих параметров.

«На заседании 20 марта Банк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Это влияет не только на банковские продукты. Размер ключевой ставки имеет значение при расчете: пеней по налогам, сборам, взносам; компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику; процентов за пользование чужими денежными средствами», — отметил Машаров.

По закону, пеня за каждый день просрочки по налогам для физлиц составляет 1/300 действующей ключевой ставки от суммы недоимки. При задержке зарплаты работодатель обязан выплатить компенсацию — не менее 1/150 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.