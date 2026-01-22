Пчеловодческое хозяйство из Клина получило премию «АГРОЛИДЕР 2025»

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Золино» из городского округа Клин стало лауреатом Национальной премии «АГРОЛИДЕР 2025» в категории «Животноводство – Пчеловодство – лучшее малое предприятие», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Церемония награждения лауреатов Национальной премии «АГРОЛИДЕР 2025» прошла в рамках международной выставки «АГРАВИЯ 2026» в МВЦ «Крокус Экспо». Премия отмечает лучшие практики и достижения в агропромышленном комплексе России.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Золино» работает с 2022 года на территории городского округа Клин и специализируется на пчеловодстве. В хозяйстве содержится 120 пчелосемей, а по итогам 2025 года произведено 1,5 тонны меда.

В 2022 году КФХ «Золино» получило грант «Агростартап» в размере 3 миллиона рублей. Средства были направлены на приобретение 100 пчелосемей, ульев и сельскохозяйственной техники, что позволило создать прочную материально-техническую базу. Премия «АГРОЛИДЕР 2025» стала признанием профессионализма и вклада хозяйства в развитие отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.