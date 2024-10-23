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Патрушев провел совещание по стабилизации цен на молочную продукцию

Российские власти будет следить за ценами на сливочное масло. Об этом заявил зампред правительства Дмитрий Патрушев во время совещания с производителями и переработчиками молочной продукции, представителями продуктовых торговых сетей и ведомств, сообщается на сайте правительства РФ .

Чтобы стабилизировать стоимость сливочного масла, его начали активнее закупать в других государствах. Однако производители в РФ должны увеличивать количество изготавливаемых товаров внутри страны.

По словам Патрушева, молочная отрасль считается социально значимой в аграрной промышленности. Чтобы поддерживать рынок, изготовители и переработчики получают меры господдержки.

Ранее сливочное масло подорожало более, чем на 70%. В Руспродсоюзе отметили, что это произошло в связи с увеличением себестоимости производства.