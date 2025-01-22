Парк Коломенского завода пополнился новым станком

Новый аппарат установлен взамен устаревшего, выведенного из эксплуатации и предназначен для нарезания зубьев и шестерней разного модуля. Оборудование уже включено в рабочий процесс — на данный момент на нем изготавливают два вида шестерней для приводов дизелей. В скором времени на заводе ожидают дополнительную оснастку для станка, которая позволит расширить ассортимент выпускаемых деталей.

«Современная техника позволяет добиться более высокого класса шероховатости обрабатываемых зубьев, а также уменьшить износ инструмента по сравнению с предшественником», — рассказали на Коломенском заводе.

Станок приобретен и установлен в рамках реализации очередного этапа программы технического перевооружения производства Коломенского завода. Общий объем инвестиций, направленных на модернизацию предприятия в 2024 году, составил около 7 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.