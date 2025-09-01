Овчинский: по проекту КРТ в районе Филевский Парк создадут 3,7 тыс рабочих мест

Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территории (КРТ) в районе Филевский Парк, относящемся к ЗАО. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Проект комплексного развития территории в Береговом проезде предусматривает редевелопмент двух участков общей площадью 1,97 га. Планируемая застройка станет частью формирующегося в Филевской пойме нового жилого квартала. В рамках проекта здесь построят 129 тыс. кв. м недвижимости общественно-делового и коммунального назначения. Прилегающую территорию благоустроят, а также модернизируют существующую дорожно-транспортную сеть. Вложения в развитие территории оцениваются в 55,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить около 1,7 млрд рублей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что благодаря проекту в районе Филевский Парк будет создано порядка 3,7 тысячи новых рабочих мест.

Участки, отведенные под редевелопмент, находятся по следующим адресам: Береговой проезд, вл. 4/6, стр. 1 и вл. 4, корп. 3, неподалеку от пристани первого регулярного речного маршрута. Поблизости расположены детские сады, школа искусств имени А.А. Алябьева, различные магазины, аптеки, кафе и рестораны, а также парковые зоны, скверы и обустроенная набережная. Реализацию проекта планируется завершить в восьмилетний срок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проект КРТ в районе Филевский Парк, нацеленный на развитие двух земельных участков в Береговом проезде.

В соответствии с программой комплексного развития территорий на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях создаются притягательные городские пространства, которые гармонично встраиваются в общую городскую структуру. На сегодняшний день в столице на различных этапах проработки и осуществления находятся 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.